Milan evinde iki golle güldü!

İtalya Serie A 24. hafta maçında Milan, sahasında Atalanta ile karşılaştı.



Giuseppe Meazza'da oynanan maçı Milan 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 25. dakikada Juan Musso(K.K.) ve Junior Messias kaydetti.



Atalanta'da milli futbolcu Merih Demiral, cezası sebebiyle maçta forma giyemedi.



Milan formasıyla son maçına 22 Mayıs 2022'de çıkan Zlatan Ibrahimovic, 74. dakikada Giroud'un yerine oyuna girdi.



Milan bu sonuçla ligde üst üste 3. galibiyetini aldı ve haftayı lider Napoli'nin 18 puan gerisinde tamamladı. Atalanta ise oynadığı son 2 maçtan mağlup ayrılmış oldu.



Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 47'ye çıkardı. Atalanta ise 41 puanda kaldı.



ligin bir sonraki haftasında Milan, Fiorentina ile deplasmanda karşılaşacak. Atalanta ise Udinese'yi konuk edecek.





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