Milan, Bologna engelini aşamadı!

İtalya Serie A 30. hafta maçında Milan, deplasmanda Bologna ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Milan, Bologna engelini aşamadı!
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15 Nisan 2023 17:56
İtalya Serie A 30. hafta maçında Milan, deplasmanda Bologna ile karşılaştı.

Stadio Renato Dall'Ara'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekip Bologna 1. dakikada Sansone ile öne geçti. Milan 40. dakikada Tommaso Pobega ile eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.

Alınan bu sonuçla birlikte Milan, ligde oynadığı son 6 maçta 1 galibiyet alabildi. Bologna ise 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü. Ayrıca Milan puanını 53'e, Bologna ise 44'e çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Milan, Lecce'yi ağırlayacak. Bologna ise Hellas Verona deplasmanına gidecek.

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