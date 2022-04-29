Miha Zajc: "En iyi yılım, keyif alıyorum"

Fenerbahçe Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertli futbolcu Miha Zajc, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Miha Zajc: 'En iyi yılım, keyif alıyorum'
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29 Nisan 2022 22:51
Fenerbahçe'de Miha Zajc, Gaziantep FK galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Miha Zajc yaptığı açıklamada, "Maça iyi başladık. İlk yarıda iki gol daha fazla atabilirdik. Penaltı golüyle biraz sıkıntıya düştük diyebiliriz. Fenerbahçe'de en iyi yılımı geçiyorum. Keyif alıyorum. Çok sıkı çalışıyorum, bunun sonucunu alıyorum. Bunun için mutluyum. Golümden daha önemlisi kazanmamızdı." dedi.

Başarılı oyuncu ayrıca, "Kaliteli bir takımız, herkes oynadığında en iyisini yapıyor. Migüuel Crespo'nun sakatlığı için üzgünüm. Luiz Gustavo çok iyi oynadı ve kalitesini gösterdi." ifadelerini kullandı.

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