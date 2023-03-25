Miguel Crespo'da büyük düşüş

Fenerbahçe orta sahasının önemli isimlerinden Miguel Crespo, son haftalarda yaşadığı form düşüklüğü ile dikkat çekiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Miguel Crespo'da büyük düşüş
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25 Mart 2023 12:49
Fenerbahçe'de ligde son oynanan Alanyaspor maçında oyuna bile giremeyen, önceki haftalarda Kayserispor karşısında da etkisiz kalan Miguel Crespo'nun Zenit maçındaki verdiği mesajlar da iyi değildi.

Yanında oynayan 18 yaşındaki Jin-Ho-Jo'nun gerisinde kalan Portekizli, son 1 aydır kötü görüntüde. Formasını İsmail Yüksek ve Miha Zajc'a kaptırarak bir anda 3. tercih konumuna düşen Crespo'nun henüz yeni sözleşmeyi alamamaması bir numaralı problem olarak gözüküyor.

Senelik 500 bin euro kazanan deneyimli orta saha, 2 katından fazla bir ücret talip ediyor. Sarı-lacivertli yönetim, yıllık maaş konusunda anlaşıp oyuncuyla 3 yıllık yeni sözleşme yapmaya sıcak bakıyor.

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