Michy Batshuayi, PFDK'ye sevk edildi

Galatasaraylı futbolcu Michy Batshuayi, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Galatasaray Kulübü futbolcusu Michy Batshuayi'nin 21.09.2024 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Galatasaray Kulübü futbolcusu Michy Batshuayi'nin 21.09.2024 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."