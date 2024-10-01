Michy Batshuayi, PFDK'ye sevk edildi

Galatasaraylı futbolcu Michy Batshuayi, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Haber; Sporx.com
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Michy Batshuayi, PFDK'ye sevk edildi
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01 Ekim 2024 19:43
Son güncelleme 01 Ekim 2024 19:46
Galatasaraylı futbolcu Michy Batshuayi, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Kulübü futbolcusu Michy Batshuayi'nin 21.09.2024 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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