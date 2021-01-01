Michael Jordan nasıl besleniyordu? Antrenörü anlattı!

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın eski özel antrenörü Tim Grover, Jordan'ın beslenme düzeninin ayrıntılarını açıkladı.



Grover, yakın zamanda çıkan 'Winning' isimli kitabının bazı bölümleri hakkında konuştu. Kitabın bir bölümünde, MJ'in daha büyük pazılar istemesinin gerçek nedeni, Grover tarafından şu şekilde paylaşıldı:



"MJ'i çalıştırırken, Bulls'un güç antrenörü ona neden pazı çalıştırdığımı sormuştu. Teoride, pazılar sadece göstermelikti ve birini daha iyi bir basketbol oyuncusu yapmıyordu. Bu muhtemelen doğruydu. Ama biz onun daha büyük, daha güçlü ve daha baskın fiziğinin üzerine yüzde 0.0001'lik yıldırma faktörünü de eklemek istedik.



Isınma eşofmanlarını çıkaran bir basketbolcuda ilk gördüğünüz şey nedir? Kolları. Ayrıntılar önemlidir."



"MAKARNA VE PİRİNÇ YEMEZDİ"



Bulls efsanesinin, yorulmaya başladığı dördüncü çeyreğin sonuna doğru performansını artıran farklı bir maç öncesi yemeği yediği de ortaya çıktı:



"Seksenlerde ve doksanlarda, sporcular için beslenme reçetesi hep karbonhidrattan ibaretti. Herkes yakıt amaçlı olarak pirinç ve makarna yerdi ama bu MJ için pek uygun değildi. Şişkin hissetmesinin yanı sıra, çok enerji tükettiği için ona yeterli olmazdı.



Takım iç sahada oynarken saat 18.00'de arenaya varabilmek için saat 15:30'da yemek yerdi. Yani 19:30'da maç saati geldiğinde acıkmış olurdu. Dördüncü çeyrekte de, enerjisinin azaldığını hissediyordu. Bu yüzden, maç öncesi yemeğine bir biftek eklemiştik."



"BİFTEK SAYESİNDE ENERJİSİNİ KORUDU"



Grover, istediği enerjiyi korumak için MJ'in diyetinin neye benzediğine dair ayrıntılı bir fikir verdi:



"Michael için vücut kimyasına, programına ve oyun dakikalarına göre yeni bir plan tasarlamak durumunda kalmıştık. Ayrıca sahada harcadığı muazzam miktarda enerjiyi de düşünmeliydik. Biftek, yediği diğer şeylerin – nişastalar, sebzeler vb. – sindirimini yavaşlatıyor ve kan şekerini sabit tutuyordu. Böylece tüm maç boyunca daha fazla enerjiye sahip olabiliyordu."



