Michael Jordan, Hornets'taki çoğunluk hissesini satıyor

Charlotte Hornets'in sahibi Michael Jordan'ın, Hornets'taki çoğunluk hissesini satmak için görüşmelerde bulunduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Michael Jordan, Hornets'taki çoğunluk hissesini satıyor
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17 Mart 2023 10:24
Charlotte Hornets'in sahibi Michael Jordan'ın, Hornets'taki çoğunluk hissesini satmak için görüşmelerde bulunduğu bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Jordan'ın Hornets'taki çoğunluk hissesini, Hornets'ın azınlık sahibi Gabe Plotkin ve Atlanta Hawks'ın azınlık sahibi Rick Schnall liderliğindeki bir gruba satmak için görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Herhangi bir anlaşmanın yakın zamanda gerçekleşmesinin beklenmediği, ancak satış sürecinde önemli bir ivme kaydedildiği açıklandı.

Jordan'ın ayrıca, Hornets'ta azınlık hissesiyle kalmaya devam etmesinin beklendiği de belirtildi.

2010 yılında Hornets'ın çoğunluk hissesi için 275 milyon dolar ödemiş olan Jordan, 2020'de önemli miktarda bir azınlık hissesini Melvin Capital'in kurucusu ve baş yatırım sorumlusu Plotkin ile D1 Capital'ın kurucusu ve yatırımdan sorumlu başkanı Daniel Sundheim'a satmıştı. Sundheim'ın, Hornets'ı satın almak için çalışmalarda olan grubun bir parçası olduğu biliniyor.

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