Mesut Bakkal: " Bizim için iyi bir puan."

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında evinde Erzurumspor ile 0-0 berabere kalan Sakaryaspor'un Teknik Direktörü Mesut Bakkal, oyuna hakim olduklarını söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mesut Bakkal: ' Bizim için iyi bir puan.'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Aralık 2024 17:41
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında evinde Erzurumspor ile 0-0 berabere kalan Sakaryaspor'un Teknik Direktörü Mesut Bakkal, maç hakkında açıklamalarda bulundu.  Aldıkları puanın çok önemli olduğunu da aktaran Bakkal, Erzurum'a puan ya da puanlar almak için geldiklerini kaydetti.

Saha zeminin bozukluğuna da değinen Bakkal, "Hem mücadele edeceksiniz hem oyun oynayacaksınız, böyle bir ortamda puan aldığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizim için iyi bir puan." dedi.

Bakkal, bir basın mensubunun Ziraat Türkiye Kupası maçlarına genç kadro ile çıkması sorusu üzerine ise şunları söyledi:

"Kupa maçları bir fırsat. Yani bizim de içinde bulunduğumuz ortamda kadro sıkıntısı yaşıyoruz. Hem bu fırsatı değerlendirme anlamında genç oyunculara şans verelim dedik. O da çok da güzel bir renk getirdi. Bu maçlarda, bu genç oyuncuların da oynaması gerekiyor. Ellerinden geleni de yaptılar. Bence de güzel bir şey oldu ve kupaya bir renk getirdi diyebilirim."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery