Messi'nin kariyerini değiştiren Ronaldo kararı

Barcelona'da uzun yıllar önce alınan Cristiano Ronaldo kararı, Lionel Messi'nin kariyerinde büyük bir değişim yarattı.



Dönemin Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, halihazırda Ronaldinho'ya sahip oldukları için Cristiano Ronaldo transferinden vazgeçti.



MESSI'NİN ÖĞRETMENİ OLDU



Bu karar Lionel Messi'nin kariyerindeki ilk kırılma noktası oldu. La Masia'dan çıktıktan sonra kısa sürede yeteneğini gösteren Arjantinli süper yıldız Ronaldinho gibi bir öğretmene sahip olduğu için şanslıydı.



Laporta o dönem yaşananları anlatırken; "Ronaldinho ve Rafa Marquez'le imzalamak üzereydik. Marquez'in menajerleri bize o zamanlar Sporting'de olan Cristiano Ronaldo'yu önerdi. Menajerleri bize, Ronaldo'yu 19 milyona Manchester United'a göndereceklerini ama biz istersek 17 milyona Barcelona'ya getirebileceklerini söylediler. Biz çoktan Ronaldinho'ya yatırım yapmıştık bu yüzden onu reddettik. Bu karardan hiç pişman değilim." sözlerini sarf etti.



Laporta'nın bu kararı o dönem farkında olmasalar da, Lionel Messi'nin Ronaldinho gibi bir yıldız isim altında gelişmesine yardımcı oldu.



