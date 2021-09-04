Messi'ye yapılan faul dünyayı ayağa kaldırdı

Venezüela Arjantin maçında Lionel Messi'nin maruz kaldığı pozisyonda 34 yaşındaki yıldız çok ciddi sakatlık yaşamanın eşiğinden döndü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Messi'ye yapılan faul dünyayı ayağa kaldırdı
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04 Eylül 2021 09:08
Geçtiğimiz gün Arjantin ile Venezüela arasında oynanan Dünya Kupası Elemeleri maçında yaşanan pozisyon adeta dünyayı ayağa kaldırdı.

Maçın 29. dakikasında Venezüela'dan Luis Adrián Martínez Olivo, Messi'ye orantısız sertlikde, kaval kemiğinin üzerine basarak sert bir faul yaptı. Pozisyon esnasında bacağının esnediği görülen Messi, acı içinde yerde kaldı.

GERGİN BEKLEYİŞ

Sağlık ekiplerinin oyun alanına girmesiyle gergin bekleyiş başladı. Çünkü Messi'ye yapılan hareketin sertliği nedeniyle Arjantinli süper yıldızın ciddi sakatlık yaşayabileceği düşünüldü.

Yapılan tedavinin ardından Messi maça devam ederken Adrian Martinez ise kırmızı kartla cezalandırıldı.




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