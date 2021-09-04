Messi'ye yapılan faul dünyayı ayağa kaldırdı

Geçtiğimiz gün Arjantin ile Venezüela arasında oynanan Dünya Kupası Elemeleri maçında yaşanan pozisyon adeta dünyayı ayağa kaldırdı.Maçın 29. dakikasında Venezüela'dan Luis Adrián Martínez Olivo, Messi'ye orantısız sertlikde, kaval kemiğinin üzerine basarak sert bir faul yaptı. Pozisyon esnasında bacağının esnediği görülen Messi, acı içinde yerde kaldı.Sağlık ekiplerinin oyun alanına girmesiyle gergin bekleyiş başladı. Çünkü Messi'ye yapılan hareketin sertliği nedeniyle Arjantinli süper yıldızın ciddi sakatlık yaşayabileceği düşünüldü.Yapılan tedavinin ardından Messi maça devam ederken Adrian Martinez ise kırmızı kartla cezalandırıldı.