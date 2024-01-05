Messi'nin takım arkadaşı, Antalyaspor yolunda

Antalyaspor, kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen İsveçli stoper McVey ile görüşüyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Messi'nin takım arkadaşı, Antalyaspor yolunda
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05 Ocak 2024 14:43
Son güncelleme 05 Ocak 2024 14:56
Antalyaspor'da göreve geldikten sonra savunma hattını güçlendirmek isteyen teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda yönetim, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kırmızı-beyazlı yönetim, ABD Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami'de forma giyen Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin takım arkadaşı Christopher McVey'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen İsveçli stoperin de Antalyaspor'un teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

Stoper mevkisi dışında savunmanın sağ bek, sol bek ve sağ stoper bölgelerinde de görev yapabilen Christopher McVey'in, Süper Lig'den Konyaspor, MKE Ankaragücü ve Pendikspor'un da transfer listesinde olduğu ifade edildi.

ABD Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan İsveçli stoper, bu sezon 23 maçta forma giydi.
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