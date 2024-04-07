Mert Günok, Samsunspor'a yetişiyor

Beşiktaş'ta, Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Mert Günok'un sağlık durumu belli oldu.
Göğüs kafesinde ezilme tespit edilen tecrübeli kalecinin, ligin bir sonraki haftasına yetişmesi bekleniyor.
Beşiktaş, ligin 32. haftasında Samsunspor'u ağırlayacak. Mert Günok'un bu karşılaşmada oynaması bekleniyor.
Göğüs kafesinde ezilme tespit edilen tecrübeli kalecinin, ligin bir sonraki haftasına yetişmesi bekleniyor.
Beşiktaş, ligin 32. haftasında Samsunspor'u ağırlayacak. Mert Günok'un bu karşılaşmada oynaması bekleniyor.
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