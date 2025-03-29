Mert Günok: "Şampiyonluğa oynarken kazanmak isterdim"

Beşiktaş'ın file bekçisi Mert Günok, Galatasaray galibiyetinin ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mert Günok: 'Şampiyonluğa oynarken kazanmak isterdim'
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29 Mart 2025 23:01
Beşiktaş forması giyen Mert Günok, Galatasaray derbisindeki galibiyeti değerlendirdi.

Mert Günok, "Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum. Geçen maçta sakatlanan Felix'e tekrardan geçmiş olsun demek istiyorum. Maç içerisinde, büyük maçların her zaman sonuçları, ilerleyişleri farklı oluyor. Bugün büyük takım olduğumuzu gösterdik. Diğer maçlarda bunu çok gösteremiyoruz. Bu da bizi biraz geride bıraktı. Şampiyonluğa oynarken bir derbi galibiyetini yaşamak isterdik. Bugün sadece 3 puan daha aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Bizim yerimiz burası değil. Biz şampiyonluğa oynamalıyız. Şampiyonluğa oynarken kazanmak isterdim. Bizim için önemli bir galibiyet. Hedefimize ulaşmak istiyoruz." dedi.

Deneyimli file bekçisi, sistemle ilgili, "Hocamızın takdiri. Oyuncular olarak ne isterse onu yapmak zorundayız. Hepsinin bir amacı var. Onun isteklerini yapmaya çalışıyoruz. Farklı bir taktikle oynadık ama galip geldik. En önemli şey mücadele etmek. Yetenekli ve kaliteli bir takımız mücadele ettiğimizde kazanıyoruz. Bu mücadeleyi sezon sonuna kadar sürdürmemiz gerekiyor." sözlerini sarf etti.

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