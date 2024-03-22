Merkezefendi'nin konuğu Türk Telekom

Basketbol Süper Ligi'nde son 3 maçını kaybederek düşme hattından bir türlü kurtulamayan Merkezefendi Belediyesi Basket, cumartesi günü play-off yarışındaki Türk Telekom'u ağırlayacak.
Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 15.30'da yapılacak.
Denizli temsilcisi ligde bitime 7 hafta kala aldığı 7 galibiyetle sondan ikinci sıraya demir attı. Ligde dokuzuncu basamaktaki Telekom'un ise bu sezon 11 galibiyeti var.
Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 15.30'da yapılacak.
Denizli temsilcisi ligde bitime 7 hafta kala aldığı 7 galibiyetle sondan ikinci sıraya demir attı. Ligde dokuzuncu basamaktaki Telekom'un ise bu sezon 11 galibiyeti var.
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