30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
22:00
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
19:45
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
19:45
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
22:00
30 Eylül
Chelsea-Benfica
22:00
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
22:00
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
22:00
30 Eylül
Marsilya-Ajax
22:00
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
22:00

Merkezefendi ilk kez iyi başladı

Merkezefendi Belediyesi Basket, Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Bursaspor'u 75-65 yendi.

calendar 30 Eylül 2025 15:27
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Merkezefendi ilk kez iyi başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Basketbol Süper Ligi'nde beşinci sezonuna giren Merkezefendi Belediyesi Basket, sezonun açılış maçında Bursaspor'u 75-65 yenerek moral tazeledi.

Denizli ekibi ligde ilk kez sezona galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşadı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Antrenör Zafer Aktaş, takımının mücadelesinden memnun olduğunu ancak geliştirmeleri gereken önemli noktalar olduğunu vurguladı. Zafer Aktaş, "Süper Lig'de beşinci yılımız. İlk dört seneye mağlubiyetle başlamıştık. Bu sezon kazanmaya başlayalım istedik. Çünkü bir başlangıç, bir sezonun gidişatını da belirleyebilir. Bu maçtaki enerjimiz de zaten bunu gösterdi" dedi.

Yeni bir kadro kurduklarını, bazı oyuncuların sakatlıktan döndüğünü ve takımın henüz tam oturmadığını belirten Antrenör Zafer Aktaş, özellikle son periyottaki hatalara dikkat çekip, "Son periyotta çok fazla top kaybı yaptık. Topu çembere bile gönderemeden döndüğümüz pozisyonlar oldu. Bu da maçın sonunu daha zorlu hale getirdi. Oyunun kontrolünü ele almamız gereken anları daha iyi değerlendirmeyi öğrenmeliyiz. Bu da zamanla, tecrübeyle olacak" açıklamalarını yaptı.

FERDİ ZEYREK VAKFI'NA DESTEK ÇAĞRISI


Manisalı olan Antrenör Zafer Aktaş, haziran ayında evinde geçirdiği elektrik kazası sonrası yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek adına kurulan vakfın açılış gününde vakfa destek çağrısında bulundu. Ferdi Zeyrek'in arkadaşı olan Aktaş, Bursaspor maçını Zeyrek'in adının yazılı olduğu formanın geçirildiği sandalyede izledi. Aktaş tüm yardımseverlerden çocuklara umut olması için kurulan Ferdi Zeyrek Vakfı'na destek olmalarını istedi. Vakfın, Ferdi Zeyrek'in hayattayken öncüsü olduğu sosyal sorumluluk projelerini sürdürülebilir hale getirmek, özellikle eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, maddi durumu yetersiz öğrencilere burs vermek, kadın, çocuk ve gençlik projelerine destek sunmak, afet ve acil durumlarda yardım çalışmaları yürütmek, kültürel ve sanatsal projeleri desteklemek gibi birçok alanda faaliyet göstermesi planlanıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.