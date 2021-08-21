Merihli Atalanta sezonu 3 puanla açtı

Serie A'nın ilk hafta maçında Atalanta, Torino deplasmanına çıktı.



Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Atalanta son dakika golüyle 2-1 kazandı.



Mücadelenin 6. dakikasında Luis Muriel'in golüyle öne geçen Atalanta, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



İkinci yarıda Torino, golcü oyuncusu Belotti'nin oyuna girmesiyle 79. dakikada golü buldu ve eşitliği yakaladı. Kalan dakikalarda Atalanta, Piccoli'nin 90+3'te attığı golle skoru 2-1'e getirdi ve galibiyete uzandı.



Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Milli oyuncusmuz Merih Demiral, 83 dakika görev yaptı ve bir de sarı kart gördü.



Bu sonuçla Atalanta, sezonu 3 puanla açarken Torino puan hesaplarını diğer maçlara taşıdı.



