Merihli Atalanta sezonu 3 puanla açtı

Milli oyuncumuz Merih Demiral'ın 83 dakika görev yaptığı maçta Atalanta, Torino'yu ile deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Merihli Atalanta sezonu 3 puanla açtı
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21 Ağustos 2021 23:40
Serie A'nın ilk hafta maçında Atalanta, Torino deplasmanına çıktı.

Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Atalanta son dakika golüyle 2-1 kazandı.

Mücadelenin 6. dakikasında Luis Muriel'in golüyle öne geçen Atalanta, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Torino, golcü oyuncusu Belotti'nin oyuna girmesiyle 79. dakikada golü buldu ve eşitliği yakaladı. Kalan dakikalarda Atalanta, Piccoli'nin 90+3'te attığı golle skoru 2-1'e getirdi ve galibiyete uzandı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Milli oyuncusmuz Merih Demiral, 83 dakika görev yaptı ve bir de sarı kart gördü.

Bu sonuçla Atalanta, sezonu 3 puanla açarken Torino puan hesaplarını diğer maçlara taşıdı.


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