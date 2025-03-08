Suudi Arabistan Pro Lig 24. haftasında Al Ahli, Al Khaleej'i konuk ett.

Prens Abdullah el-Faysal Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.



Al Ahli'nin gollerini 30. dakikada kendi kalesine Saeed Al Hamsal ve 90. dakikada Galeno kaydetti.



Al Khaleej'in golleri ise 45+2. dakikada Abdulla Al Salem ve 45+9. dakikada Fabio Martins'ten geldi.



3 maçlık galibiyet serisi sona eren Al Ahli, 48 puanla 5. sırada yer aldı.



30 puana ulaşan Al Khaleej ise 10. sırada konumlandı.



Al Ahli'de forma giyen Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu, 68. dakikada sarı kart gördü.



Ligde bir sonraki hafta Al Ahli, Al Akhdoud'a konuk olacak. Al Khaleej ise Al Wehda'yı ağırlayacak.



