Merih Demiral: 'Küçükken bunun hayalini kuruyordum'

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli'de Gürcistan'ı 4-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, grubu ilk iki sırada bitirmek için büyük avantaj elde etti.



Mücadelede iki golle yıldızlaşan Merih Demiral, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



"BENDEN MUTLUSU YOK"

Çok mutlu olduğunu söyleyen Merih, "Benden mutlusu yok. Takım olarak mutluyuz. Memleketimde bu özel geceyi yaşadım. Çok mutlu ve gururluyum. Küçükken bunun hayalini kurdum. Memleketimde bu galibiyeti almak, çok mutlu ve gururluyum. İnşallah diğer maçlarda da devam eder." dedi.



"GECE HAYALİNİ KURDUM"



Açıklamalarına devam eden savunma oyuncusu, "Gece hayalini kurdum. Arda ve Hakan ağabey ile konuştuk. Onlar topu kafama atıyor zaten. (Gülerek) Çok mutlu ve gururluyum." ifadelerini kullandı.



"HEPİMİZİN HAYALİ DÜNYA KUPASI"



Milli futbolcu son olarak; "Hepimizin hayali Dünya Kupası. Orada olmak istiyoruz. Bunun hayalini kuruyoruz. İnşallah tüm Türk halkını mutlu ederiz." sözlerini sarf etti.



