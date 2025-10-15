14 Ekim
Estonya-Moldova
1-1
14 Ekim
Andora-Sırbistan
1-3
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
4-1
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
4-0
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
1-0
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
2-2
14 Ekim
İtalya-İsrail
3-0
14 Ekim
Letonya-İngiltere
0-5
14 Ekim
Nijerya-Benin
4-0
14 Ekim
Senegal-Moritanya
4-0
14 Ekim
Fas-Kongo
1-0

Merih Demiral'dan Kocaeli'de 2 gol!

A Milli Takım'da Merih Demiral, Gürcistan karşısında 2 kez gol sevinci yaşadı.

calendar 14 Ekim 2025 23:09 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2025 00:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
A Milli Takım'ın Gürcistan ile oynadığı maça damga vuran isimlerden biri Merih Demiral oldu.

Milli takımın savunma oyuncularından Merih Demiral, memleketi Kocaeli'de oynanan Gürcistan karşılaşmasında 2 kez fileleri havalandırdı.

A Milli Takımın, Kocaeli'de oynadığı ilk resmi maçta Merih, 22 ve 52. dakikalarda kazanılan kornerlerde yaptığı kafa vuruşu ile fileleri havalandırdı.

Merih, milli takımdaki 59. maçında gol sayısını 6'ya yükseltti.

Ay-yıldızlı ekibin ilk golünü atan Kenan Yıldız, 25. maçında 5'inci, Yunus Akgün ise 17. maçında 3. kez gol kez fileleri havalandırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
