Merih Demiral'dan Kocaeli'de 2 gol!

A Milli Takım'ın Gürcistan ile oynadığı maça damga vuran isimlerden biri Merih Demiral oldu.



Milli takımın savunma oyuncularından Merih Demiral, memleketi Kocaeli'de oynanan Gürcistan karşılaşmasında 2 kez fileleri havalandırdı.



A Milli Takımın, Kocaeli'de oynadığı ilk resmi maçta Merih, 22 ve 52. dakikalarda kazanılan kornerlerde yaptığı kafa vuruşu ile fileleri havalandırdı.



Merih, milli takımdaki 59. maçında gol sayısını 6'ya yükseltti.



Ay-yıldızlı ekibin ilk golünü atan Kenan Yıldız, 25. maçında 5'inci, Yunus Akgün ise 17. maçında 3. kez gol kez fileleri havalandırdı.



