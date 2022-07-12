Mergim Berisha, transfere gitti!

Fenerbahçe'de geçen sezon büyük umutlarla kadroya katılan ancak performansıyla beklentilerin altında kalan Mergim Berisha, ayrılığa hazırlanıyor.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Alman futbolcu, kendisini transfer etmek isteyen Mainz 05 ile görüşmek için pazartesi günü Almanya'ya gitti.



Berisha ile aynı bölgede forma giyen Joshua King ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe'nin, istenen bonservisin teklif edilmesi durumunda Berisha'nın ayrılığına onay vermesi bekleniyor.



2021 yazında Fenerbahçe'nin, 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Berisha, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 31 maçta 7 gol atıp, 2 asist yaptı.





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