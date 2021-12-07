Meral Akşener: 'Çok özel bir olaya şahitlik ettik'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Dostluk Maçı'na ilişkin, "İnşallah bu akşam bu dostluk maçının Türkiye'deki pek çok ayrışmanın da önüne geçecek bir örnek olmasını diliyorum. Kadına şiddete son." dedi.



Akşener, Nef Stadı'nda Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol takımları arasında oynanan ve deplasman takımının 7-0 galibiyetiyle sonuçlanan Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Dostluk Maçı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, bu akşam çok güzel bir olaya şahitlik ettiklerini söyledi.



Dünyanın en önemli spor karşılaşmalarından birinin Fenerbahçe ile Galatasaray rekabeti üzerine yapılan derbi olduğunu vurgulayan Akşener, şöyle devam etti:



"Bugün kadına şiddete dikkati çekmek ve kadına şiddete 'hayır' demek, kadınla kadınlara yönelik davranışların düzeltilmesini sağlamak amaçlı bu iki ezeli rakip kadın futbol takımlarıyla maç yaptılar ve çok özel bir olaya şahitlik ettik. Berabere gibi olsaydı daha mutlu olacaktım ama onu da söylemiş olayım. İnşallah bu akşam bu dostluk maçının Türkiye'deki pek çok ayrışmanın da önüne geçecek bir örnek olmasını diliyorum. Kadına şiddete son."





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