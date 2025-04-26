Menemen FK'nın rakibi Karacabey Belediyespor

Play-Off'u garantileyen Menemen FK, umut tazeleyen Karacabey Belediyespor'a konuk olacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Menemen FK'nın rakibi Karacabey Belediyespor
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26 Nisan 2025 16:04
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Play-Off oynamayı matematiksel olarak garantileyen Menemen Futbol Kulübü cumartesi deplasmanda ilk 6 umudu taşıyan Karacabey Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

Karacabey Mustafa Fehmi Gerçekler Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Burak Demirkıran düdük çalacak.

Menemen FK takımı 61 puanla 4'üncü durumda bulunurken, Karacabey Belediyespor Play-Off hattının 4 puan gerisinde 52 puanla 7'nci basamakta yer alıyor.

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