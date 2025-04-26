Menemen FK'nın rakibi Karacabey Belediyespor

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Play-Off oynamayı matematiksel olarak garantileyen Menemen Futbol Kulübü cumartesi deplasmanda ilk 6 umudu taşıyan Karacabey Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Karacabey Mustafa Fehmi Gerçekler Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Burak Demirkıran düdük çalacak.
Menemen FK takımı 61 puanla 4'üncü durumda bulunurken, Karacabey Belediyespor Play-Off hattının 4 puan gerisinde 52 puanla 7'nci basamakta yer alıyor.
Karacabey Mustafa Fehmi Gerçekler Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Burak Demirkıran düdük çalacak.
Menemen FK takımı 61 puanla 4'üncü durumda bulunurken, Karacabey Belediyespor Play-Off hattının 4 puan gerisinde 52 puanla 7'nci basamakta yer alıyor.