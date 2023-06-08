Memphis Grizzlies ve Washington Wizards ekiplerinin Cleveland Cavaliers guardı Caris LeVert ile ilgilendiği iddia edildi.



HoopsWire'dan Sam Amico, bu yaz serbest oyuncu olacak LeVert'ün yeni bir sözleşmeyle Cleveland'da kalmasının beklendiğini ancak aynı zamanda Washington ve Memphis gibi takımların kendisiyle ilgilendiğini kaleme aldı:



"Cavs, LeVert'ün kalmasını istiyor ve LeVert ise Cleveland'da kalmak istiyor. Yani her iki taraf da aynı frekansta. Şimdi, bu durumlarda her zaman olduğu gibi, mesele gelecek tekliflerin ne kadar mantıklı olacağı meselesi. HoopsWire'a konuşan kaynaklar, Cavs'in böyle teklifler alacağından emin olduğunu belirttiler.



Üstelik, LeVert de burada olmak istediğini söylemişti. Kaynaklara göre Wizards ve Grizzlies dahil başka takımların da onunla ilgilendiği söyleniyor. Ancak rakip takımların LeVert gibi bir oyuncuyu kadrolarına katma konusuna eğilmeden önce, halletmeleri gereken kendi işleri olacak."



Cavs formasıyla istikrarsız bir sezon geçirmiş olan LeVert, sezonun başlarında şutuyla sıkıntı çektikten sonra Ocak ayında iyi performans göstermiş, sonrasında yine düşüşe geçmesinin ardından sezonu iyi bir şekilde tamamlamıştı.



28 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 74 maçta 12.1 sayı, 3.9 asist ve 3.8 ribaund ortalamaları yakalamıştı.





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