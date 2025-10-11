Mehmet Türkmen'in Ürdün-Bolivya maçındaki kararı tartışma yarattı!

Ürdün ile Bolivya arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan hazırlık karşılaşmasını Bolivya tek golle kazandı. Mücadelede görev yapan Türk hakem Mehmet Türkmen'in, Ürdün forması giyen Ibrahim Sabra'nın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda "devam" kararı vermesi tartışmalara neden oldu.Maçın 16. dakikasında Bolivya savunmasının müdahalesiyle yerde kalan Ibrahim Sabra büyük acı yaşadı. Ürdünlü futbolcular pozisyonun penaltı olduğunu savunurken, hakem Mehmet Türkmen oyunu sürdürdü.Sabra bir süre yerden kalkamadı, ardından sağlık ekibi sahaya girdi. Kenara alındıktan sonra tekrar oyuna dönüp kendini deneyen Sabra, ağrılarının artması üzerine yeniden yere yığıldı. Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Ürdünlü futbolcu, acıya dayanamayarak sahayı sekerek terk etti.Mehmet Türkmen'in bu pozisyondaki kararına sosyal medyada tepkiler yağdı. Birçok futbolsever pozisyonun penaltı olduğunu savunarak kararı eleştirirken, Göztepe taraftarları da oyuncularının sakatlığı nedeniyle üzüntülerini dile getirdi.