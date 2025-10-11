11 Ekim
Letonya-Andora
16:00
11 Ekim
Macaristan-Ermenistan
19:00
11 Ekim
Norveç-İsrail
19:00
11 Ekim
Bulgaristan-Türkiye
21:45
11 Ekim
İspanya-Gürcistan
21:45
11 Ekim
Portekiz-İrlanda
21:45
11 Ekim
Estonya-İtalya
21:45
11 Ekim
Sırbistan-Arnavutluk
21:45

Mehmet Türkmen'in Ürdün-Bolivya maçındaki kararı tartışma yarattı!

Ürdün ile Bolivya arasında oynanan hazırlık maçında düdük çalan hakem Mehmet Türkmen'in penaltı beklenen pozisyondaki kararı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

11 Ekim 2025 13:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mehmet Türkmen'in Ürdün-Bolivya maçındaki kararı tartışma yarattı!
Ürdün ile Bolivya arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan hazırlık karşılaşmasını Bolivya tek golle kazandı. Mücadelede görev yapan Türk hakem Mehmet Türkmen'in, Ürdün forması giyen Ibrahim Sabra'nın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda "devam" kararı vermesi tartışmalara neden oldu.

Maçın 16. dakikasında Bolivya savunmasının müdahalesiyle yerde kalan Ibrahim Sabra büyük acı yaşadı. Ürdünlü futbolcular pozisyonun penaltı olduğunu savunurken, hakem Mehmet Türkmen oyunu sürdürdü.

Sabra bir süre yerden kalkamadı, ardından sağlık ekibi sahaya girdi. Kenara alındıktan sonra tekrar oyuna dönüp kendini deneyen Sabra, ağrılarının artması üzerine yeniden yere yığıldı. Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Ürdünlü futbolcu, acıya dayanamayarak sahayı sekerek terk etti.


Mehmet Türkmen'in bu pozisyondaki kararına sosyal medyada tepkiler yağdı. Birçok futbolsever pozisyonun penaltı olduğunu savunarak kararı eleştirirken, Göztepe taraftarları da oyuncularının sakatlığı nedeniyle üzüntülerini dile getirdi.

1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.