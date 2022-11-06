Mehmet Büyükekşi'den hakem atamaları için açıklama

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi,dedi.Büyükekşi ve TFF yönetim kurulu üyeleri, TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon Kulübünü ziyaret etti. Burada kulüp başkanı Celil Hekimoğlu ve yöneticilerle kulüp tesislerini gezen Büyükekşi, altyapı antrenmanlarını da izleyerek bilgi aldı.Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Büyükekşi, yönetim kurullarındaki bazı üyelerle Karadeniz turuna çıktıklarını belirterek,diye konuştu.Büyükekşi, göreve geldikleri günden itibaren futbolun ekonomisiyle de yakından ilgilendiklerini anlatarak, şöyle devam etti:Önlerinde 2 dostluk maçı bulunduğunu dile getiren Büyükekşi,şeklinde konuştu.Büyükekşi, başka incelemelerde de bulunabileceklerini kaydederek, şunları söyledi:Hakemler konusunun çok konuşulmasını istemediklerini vurgulayan Büyükekşi,ifadelerini kullandı.Büyükekşi, "Böylelikle insanların bu işin herhangi bir insan etkisi olmadan en doğru kriterleri belirleyerek yapıldığına ikna olması lazım." diyerek, şunları kaydetti:Büyükekşi, 4 takımın da Avrupa'da yoluna devam ederek Türk futboluna katkı sağladığını belirterek, şunları söyledi:Büyükekşi, Galatasaray-Beşiktaş derbisiyle ilgili görüşlerinin sorulması üzerine,dedi.Ligde bu sezon çoğu takımın yarıştan kopmadığını ifade eden Büyükekşi," diye konuştu.Trabzonspor Kulübünü ziyaret edecek Büyükekşi, TFF 2. ve 3. Lig kulüpleriyle de bir araya geldikten sonra akşam oynanacak Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor karşılaşmasını da izleyip kentten ayrılacak.