Mehmet Akif Üstündağ: 'TFF Başkanı olabilirim'

Türkiye Futbol Federasyonu'nda 16 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi için adaylık süresi bugün saat 17:00'de sona erecek. TFF'ye başkan olmak için resmi olarak adaylık başvurusu yapan tek isim şimdilik Mehmet Büyükekşi oldu. Ancak adaylık başvurularının son gününde flaş bir açıklama geldi.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un gündeme getirdiği Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TFF Başkanlığı hakkında net bir açıklama yaptı.



"ADAY OLMAMI İSTEYEN ÇOK"

"KULÜPLER ADAY GÖSTERİRSE KAÇMAM"



Adaylık başvurusu için kısa süre kala Habertürk'ten İbrahim Yıldız'a konuşan Mehmet Akif Üstündağ, kulüplerin istemesi halinde bu göreve aday olduğunu söyledi. Mehmet Akif Üstündağ "Adımın başkanlık için geçmesi gurur verici. Fakat benim Türk voleyboluna yapacağım daha çok projeler var. Yoğun bir baskı ile karşı karşıyayım. Bugün adaylık için son gün. 1 yıllık bir süreç için seçim yapılacak. Bu süre futbolun sorunlarını çözmeye yetmez. Ben sporun içinden geliyorum. Futbol ve basketbolda yöneticilik yaptım. Başarılı işlere imza attım. Bir spor adamıyım. Voleybolda geldiğimiz durum ortada. Bir işi yapacaksam en iyisini yapmak isterim. Özellikle futbolda sabır yok. Ola ki, başkan adayı oldum. 1 yıl için seçilmek istemem. 1+3 yıllık bir süre için görev almak isterim. Sorunları çözmek, projeleri hayata geçirmek için bu süreye ihtiyaç var. Kendi ekibim ve kurullar ile çalışmak isterim. Çok farklı yerlerden aday olmamı isteyenler var. İhtiyaç duyulursa, kulüpler aday gösterirse görevden kaçmam." açıklamasını yaptı.



Mehmet Akif Üstündağ'ın bu açıklamasının ardından saat 17:00'ye kadar yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.







