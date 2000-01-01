McGee: "Savunduğum en iyi adam, Yao Ming'di!"

Los Angeles Lakers pivotu JaVale McGee, eski Houston Rockets yıldızı Yao Ming'i, savunduğu en iyi oyuncu olarak seçti.



2002 Draftı'nda Yao'yu ilk sırada seçmiş olan Rockets, lig tarihinde ilk defa bir takımın, 1 numarada denizaşırı bir ülkeden oyuncu seçmesiyle tarihe geçmişti. 2.29 boyunda şut atabilen bir dev olan Yao, bu özelliği ile, bilhassa o dönemde oldukça eşsiz bir konumdaydı.



Yakın zamanda McGee, Yao'nun savunmak zorunda kaldığı en iyi oyuncu olduğunu açıkladı:



"Kesinlikle Yao Ming. Aranızdakilerin yarısı muhtemelen Yao Ming'in kim olduğunu bilmiyordur. O 2.29 boyunda, üçlük atabilen ve üstünüzden smaç vurabilen Çinli bir pivottu. İnanılmazdı. Kesinlikle bir Hall of Fame oyuncusuydu.



Ben çaylakken onu savunduğumda, 2.11 boyunda 108 kilo bir şeydim ve o herhalde 135 kilo falandı. Yaptıklarım fayda etmiyordu."



Çaylak sezonunda McGee'nin "NBA'e hoş geldin" anı, Yao tarafından sunulmuştu. Rockets'ın Washington Wizards'a karşı oynadığı maçta Yao, bir pozisyonda acımasız bir şekilde McGee'nin üzerinden smaç vurarak, kendisine büyük liglerde işlerin nasıl döndüğünü göstermişti.



