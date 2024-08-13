Maximilian Beier, Borussia Dortmund'da!

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Bundesliga devi Borussia Dortmund, Niclas Füllkrug'un boşluğunu Maximilian Beier ile doldurdu.



Sarı-siyahlı ekip, 21 yaşındaki santrforu 28.5 milyon euro karşılığında renklerine bağladı.



Maximilian Beier ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalandı.



HOFFENHEIM'DE NE YAPTI?



Hoffenheim'de toplamda 46 maça çıkan Beier, 18 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.













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