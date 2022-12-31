Mauro Icardi için son karar verildi!

Galatasaray'da sakatlığını atlatan ve saha çalışmalarına başlayan Mauro Icardi'nin Ankaragücü maçında kadroda yer alması bekleniyor.Saha çalışmalarına başlayan ve geri dönüş için Ankaragücü maçını gözüne kestiren Mauro Icardi, yoğun bir programla hazırlıklara devam ediyor.Okan hoca, takımla tek bir idmana bile katılması halinde Arjantinli santrforu Ankaragücü sınavının kadrosuna almayı planlıyor.Okan Buruk Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.