Mauro Icardi için son karar verildi!

Galatasaray'da sakatlığını atlatan ve saha çalışmalarına başlayan Mauro Icardi'nin Ankaragücü maçında kadroda yer alması bekleniyor.
Saha çalışmalarına başlayan ve geri dönüş için Ankaragücü maçını gözüne kestiren Mauro Icardi, yoğun bir programla hazırlıklara devam ediyor.
Okan hoca, takımla tek bir idmana bile katılması halinde Arjantinli santrforu Ankaragücü sınavının kadrosuna almayı planlıyor.
Okan Buruk Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Mauro Icardi'nin testleri yapılacak. 4 haftalık süre oldu. Icardi'yi en hazır şekilde sahaya sürmek istiyoruz. Sakatlığının tekrarlanması en kötü şey. Programı gün gün takip ediyoruz. Önümüzde 6 gün var. Net kararı o zaman vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Saha çalışmalarına başlayan ve geri dönüş için Ankaragücü maçını gözüne kestiren Mauro Icardi, yoğun bir programla hazırlıklara devam ediyor.
Okan hoca, takımla tek bir idmana bile katılması halinde Arjantinli santrforu Ankaragücü sınavının kadrosuna almayı planlıyor.
Okan Buruk Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Mauro Icardi'nin testleri yapılacak. 4 haftalık süre oldu. Icardi'yi en hazır şekilde sahaya sürmek istiyoruz. Sakatlığının tekrarlanması en kötü şey. Programı gün gün takip ediyoruz. Önümüzde 6 gün var. Net kararı o zaman vereceğiz." ifadelerini kullandı.