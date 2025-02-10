Mauro Icardi'den paylaşım: "Deja Vu!"

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Galatasaray - Adana Demirspor maçında Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi hakkında paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi'den paylaşım: 'Deja Vu!'
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10 Şubat 2025 01:14
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Galatasaray - Adana Demirspor maçında Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi hakkında paylaşım yaptı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa maçında Fenerbahçe takımının sahadan çekilmesini hatırlatan Icardi, "Deja Vu" ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa maçında Fenerbahçe, TFF kararlarına karşı tepki göstererek sahaya U19 takımıyla çıkmıştı.

Maçın ilk dakikasında Mauro Icardi, Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren golü atmıştı ve daha sonra Fenerbahçe takımı sahadan çekilmişti.

Daha sonra TFF'nin aldığı karara göre Fenerbahçe hükmen mağlup sayılmış ve Süper Kupa'nın sahibi Galatasaray olmuştu.
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