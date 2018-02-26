Mauricio Isla, ikinci kez baba oldu

'nin Şilili futbolcusu, ikinci kez baba oldu.Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Mauricio Isla'nın eşi Galadriel Caldirola'nın, bir kız çocuğu dünyaya getirdiği bildirildi. Bebeğeadının verildiği kaydedildi.Açıklamada, "Mauricio Isla ve Galadriel Caldirola çiftini kutluyor, Luz Elif bebeğe sağlıklı, huzurlu, mutlu ve uzun bir ömür diliyoruz." denildi.