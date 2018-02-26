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Mauricio Isla, ikinci kez baba oldu

Fenerbahçe'nin Şilili sağ beki Mauricio Isla, ikinci kez baba olmanın sevincini yaşadı.

Kaynak: AA
Mauricio Isla, ikinci kez baba oldu
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26 Şubat 2018 19:41
Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla, ikinci kez baba oldu.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Mauricio Isla'nın eşi Galadriel Caldirola'nın, bir kız çocuğu dünyaya getirdiği bildirildi. Bebeğe Luz Elif Isla Caldirola adının verildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Mauricio Isla ve Galadriel Caldirola çiftini kutluyor, Luz Elif bebeğe sağlıklı, huzurlu, mutlu ve uzun bir ömür diliyoruz." denildi.

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