Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla, ikinci kez baba oldu.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Mauricio Isla'nın eşi Galadriel Caldirola'nın, bir kız çocuğu dünyaya getirdiği bildirildi. Bebeğe Luz Elif Isla Caldirola adının verildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Mauricio Isla ve Galadriel Caldirola çiftini kutluyor, Luz Elif bebeğe sağlıklı, huzurlu, mutlu ve uzun bir ömür diliyoruz." denildi.
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Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Mauricio Isla'nın eşi Galadriel Caldirola'nın, bir kız çocuğu dünyaya getirdiği bildirildi. Bebeğe Luz Elif Isla Caldirola adının verildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Mauricio Isla ve Galadriel Caldirola çiftini kutluyor, Luz Elif bebeğe sağlıklı, huzurlu, mutlu ve uzun bir ömür diliyoruz." denildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın