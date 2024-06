Master Milli Atletler Oktay ve Çiçek Şensoy 70 yıldır koşuyorlar

Bugüne kadar katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok şampiyonlukları ve dereceleri bulunan Çiçek Solon Şensoy ile 86 yaşındaki eşi Oktay Şensoy, insanların hobi olarak yaptıkları işlerin kendilerinin mesleği olduğunu söyledi. Anda Barut Otel'de olimpiyatlarda madalya kazanan şampiyon sporcularla bir araya gelen sporcu çift, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.



Türkiye ve Balkan şampiyonluklarının ardından dünya şampiyonasında da Türkiye'yi temsil ettiğini hatırlatan Çiçek Solon Şensoy, "Spor bizim hayatımızın temeli. Kendimize çizdiğimiz bir hayat yolu varsa bu ömrümüz boyunca sporla devam etti. İnsanın sevdiği işi yaptığı zaman hiç bıkmaz, hiç yorulmaz derler ya, bizimki de öyle bir şey oldu. Yani sevdiğimiz iş, daha doğrusu insanların hobi olarak yaptığı iş bizim mesleğimiz oldu. Bu yüzden sürekli mutlu olduk" ifadelerini kullandı.



"BİR ŞEYİ BAHANE EDİP KENARA ÇEKİLSEYDİM, YAPAMAZDIM"



Spor kariyerinin nasıl başladığını anlatan Çiçek Solon Şensoy, "Önce bölge şampiyonluklarıyla başladı. 1965'te bölge şampiyonluklarının hemen ardından milli takıma çağrıldım. Türkiye birincilikleri geldi. Daha sonra yaş ilerledi. 35 yaşından sonra masterlar kategorisinde yarışmalara katılmaya başladık. Orada da birincilikler oldu. Sonra o da yetmedi, dışarı açılalım dedik. Balkan şampiyonlukları oldu. İşte en son da geçen sene dünya şampiyonasına katıldım. O da şöyle oldu, ben dedim bir olimpiyata katılamadım, bir sürü imkansızlıklar oldu. Onun üzerine çocuklarım 'madem senin isteğin bu, biz seni dünya şampiyonasına gönderelim' dediler. Polonya'daki Salon Dünya Şampiyonası'na katıldım. Geçen sene 75-80 yaş grubunun en son yaşındaydım. Seçmeleri kazandım. Finalde koştum. Finalde sakatlandım ama yine de bırakmadım. 8'inci oldum. Sonra bu sene dedim ki, geçen sene ki yarım kalmış olan şeyi bu sene tamamlamalıyım. Polonya'da Avrupa Şampiyonası yapıldı, ona da katıldım ve 3'üncü oldum. Mesela 5 gün yemek yemezseniz ne olur? hastalanırsınız. Birtakım sıkıntılar ortaya çıkar. Aynı şey, 5 gün spor yapmazsanız vücudunuz hastalanır. Bir şeyi bahane edip kenara çekilseydim, yapamazdım. Bu herkes için geçerli, hiç fark etmez" diye konuştu.



"BAMBAŞKA BİR DUYGU"



Olimpiyat sporcularıyla aynı ortamda vakit geçirdiği için kendisini olimpiyata katılmış gibi hissettiğini belirten Şensoy, "Gerçek duygu o an böyle spontane oluştu. O kadar olimpiyat sporcusu, dünya şampiyonu ile bir arada olmak bana da o duyguyu yaşattı gerçekten. Evet onlarla yarışmıyorum ama onlarla birlikte o havayı teneffüs ediyorum. Ben bunu Polonya'da da hissetim. O kadar güzel, o ayrıcalıklı bir duygu. Orada görüyorsunuz dünyanın her yerinden gelmiş, benim yaşıtlarım da var gençler de var onları izliyorsunuz, bir şeyler öğreniyorsunuz yani çok bambaşka bir duygu" şeklinde konuştu



OKTAY ŞENSOY: ŞU ANKİ YÜRÜYÜŞ DERECELERİMLE AVRUPA ŞAMPİYONASI YA DA DÜNYA ŞAMPİYONALARINDA KÜRSÜYE ÇIKMA ŞANSIM VAR



86 yaşında olduğunu ve spora devam etmeyi düşündüğünü dile getiren Oktay Şensoy, "Ben 1952-53 yılında atletizme başladım. Bugüne kadar devam eden tek kişi sayılabilirim. Belki 1, 2 arkadaşım daha olabilir çoğu rahmetli oldu. Uzun mesafe koşucusu olarak başlamıştım. Uzun yıllar koştum. 3 bin engelli, 5 bin, 10 bin ve yarı maraton bu koşu grubum içindeydi. Son yıllarda yürüyüş cazip geldi. Yürüyüş branşına kaydım. Bu branşta da birçok rekorlar elde ettim. Türkiye rekorları, Balkan rekorları... Bunlara sahip olmak bize daha çok mutluluk veriyor. Elimizden geldiğince, devam etmek niyetindeyiz. Şu an 86 yaşındayım ve devam etmeyi düşünüyorum. Şu anki yürüyüş derecelerimle Avrupa Şampiyonası ya da dünya şampiyonalarında kürsüye çıkma şansım var. Tabii gitme imkanı olabilirse, gideceğiz, gidemezsek Balkan şampiyonalarında devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"OLİMPİK VE DÜNYA ŞAMPİYONU ARKADAŞLARLA BERABER OLMAK BİZİ OLİMPİYATTA BULUNMAK KADAR MUTLU ETTİ"



Eşiyle spor yapmanın kendilerini birbirlerine daha çok yakınlaştırdığına dikkat çeken Oktay Şensoy, "Ben hem yaş, hem de spora başlama açısından spora eşimden önce başladım. Eşimle tanıştıktan sonra atletizme, özellikle 100 metreye olan merakı onu atletizme çekti. Kendisi aynı zamanda salon oyuncusuydu. Atletizme olan heyecanı devam etti. Basketbol kaldı, atlet olarak devam ediyor. Aynı spora, aynı antrenmanlara beraber gidip, gelmek; aynı tartışmalara, aynı konuşmaları beraber yapabilmek bizi daha çok birbirimize yakınlaştırmış oluyor. Gerçekten hani bugün bu kadar olimpik ve dünya şampiyonu arkadaşlarla beraber olmak bizi olimpiyatta bulunmak kadar mutlu etti. Düzenleyen ekibe teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.





