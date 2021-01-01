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Marvin Bagley III, önümüzdeki hafta dönebilir!

Sacramento Kings, uzun forvet Marvin Bagley III'ün basketbol faaliyetlerine devam etmek için doktorlardan izin aldığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Sacramento Kings, uzun forvet Marvin Bagley III'ün basketbol faaliyetlerine devam etmek için doktorlardan izin aldığını duyurdu.

The Athletic'ten Sam Amick'e göre Bagley, önümüzdeki hafta geri dönmeye çalışacak.

Bagley, 15 Mart'ta sol eli kırıldığından beri oynamamıştı ve kariyerindeki üç NBA sezonu boyunca sadece 112 maç sağlıklı kalabilmişti.

22 yaşındaki oyuncu, bu sezon 37 maçta 13.9 sayı ve 7.4 ribaund ortalamaları tutturmuş olsa da, Kings için savunma tarafında sorun yaratan bir isim olmuştu. Sacramento, Bagley sahada değilken her 100 pozisyonda 3.4 daha az sayıya izin veriyor.


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