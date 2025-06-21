Martha Anthouli, Aras Kargo'da!

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, 21 yaşındaki Yunan pasör çaprazı Martha Anthouli ile anlaştığını duyurdu. İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "2004 Selanik, Yunanistan doğumlu Martha Anthouli, pasör çaprazı mevkisinde oynamakta.
Genç pasör çaprazı Opath Perseas, Aris Thessaloniki, ASP Thetis, Panathinaikos ve son olarak İtalya'da İtalya'da Chieri '76 Volleyball formaları giydi" bilgisi verildi.
Genç pasör çaprazı Opath Perseas, Aris Thessaloniki, ASP Thetis, Panathinaikos ve son olarak İtalya'da İtalya'da Chieri '76 Volleyball formaları giydi" bilgisi verildi.
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