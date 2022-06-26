Marlon transferinde pürüz çıktı

Yeni sezon yapılanması kapsamında transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da savunma hattı için düşünülen Brezilyalı stoper Marlon'da pürüz çıktı.
FIFA'nın "Ukrayna ve Rusya federasyonlarına bağlı kulüpler, 30 Haziran'a kadar yabancı oyuncular ile anlaşma sağlayamazsa bu oyuncular sözleşmelerini 30 Haziran 2023'e kadar askıya alma hakkına sahip olacak" kararı sonrası Bordo-mavililer temaslarını sıklaştırmıştı.
EŞİ GELMEK İSTEMİYOR
Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'de forma giyen 26 yaşındaki oyuncunun eşi Trabzon'a gelmek istemedi. Bunun üzerine oyuncunun İtalyan kulüplerinden gelecek teklifleri değerlendirmek istediği öğrenildi.
Marlon, geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde Sassuolo'dan, Shakhtar Donetsk'e 12 milyon euroya transfer olmuştu.
(Haber61)
FIFA'nın "Ukrayna ve Rusya federasyonlarına bağlı kulüpler, 30 Haziran'a kadar yabancı oyuncular ile anlaşma sağlayamazsa bu oyuncular sözleşmelerini 30 Haziran 2023'e kadar askıya alma hakkına sahip olacak" kararı sonrası Bordo-mavililer temaslarını sıklaştırmıştı.
EŞİ GELMEK İSTEMİYOR
Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'de forma giyen 26 yaşındaki oyuncunun eşi Trabzon'a gelmek istemedi. Bunun üzerine oyuncunun İtalyan kulüplerinden gelecek teklifleri değerlendirmek istediği öğrenildi.
Marlon, geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde Sassuolo'dan, Shakhtar Donetsk'e 12 milyon euroya transfer olmuştu.
(Haber61)