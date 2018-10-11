Mark Uth'dan Devler Ligi ve Galatasaray sözleri

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray'ın rakiplerinden Schalke'nin golcü oyuncusu Mark Uth, milli arada kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
24 Ekim'de Galatasaray ile grubun 3. maçını oynayacak Schalke forması giyen Uth, iki maç sonunda 4 puanın kendileri için iyi olduğunu dile getirdi.
Uzun vadeli plan yapmadığını ve önlerindeki Galatasaray maçını düşündüğünü söyleyen golcü oyuncu ''Çok uzun vadeli tahmin yapmak istemiyorum ama 2 maç sonunda 4 puanın iyi olduğunu düşünüyorum. Önümüzde Galatasaray maçı var ve biz de maç maç ilerlemeliyiz. Yine sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız'' ifadelerini kullandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. haftasında Galatasaray İstanbul'da Schalke'yi konuk edecek. Grubun diğer maçında ise Lokomotv Moskova ile Porto Rusya'da karşı karşıya gelecek.
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24 Ekim'de Galatasaray ile grubun 3. maçını oynayacak Schalke forması giyen Uth, iki maç sonunda 4 puanın kendileri için iyi olduğunu dile getirdi.
Uzun vadeli plan yapmadığını ve önlerindeki Galatasaray maçını düşündüğünü söyleyen golcü oyuncu ''Çok uzun vadeli tahmin yapmak istemiyorum ama 2 maç sonunda 4 puanın iyi olduğunu düşünüyorum. Önümüzde Galatasaray maçı var ve biz de maç maç ilerlemeliyiz. Yine sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız'' ifadelerini kullandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. haftasında Galatasaray İstanbul'da Schalke'yi konuk edecek. Grubun diğer maçında ise Lokomotv Moskova ile Porto Rusya'da karşı karşıya gelecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın