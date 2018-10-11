Mark Uth'dan Devler Ligi ve Galatasaray sözleri

'nda'ın rakiplerinden'nin golcü oyuncusu, milli arada kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.24 Ekim'de Galatasaray ile grubun 3. maçını oynayacak Schalke forması giyen Uth, iki maç sonunda 4 puanın kendileri için iyi olduğunu dile getirdi.Uzun vadeli plan yapmadığını ve önlerindeki Galatasaray maçını düşündüğünü söyleyen golcü oyuncuifadelerini kullandı.UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. haftasında Galatasaray İstanbul'da Schalke'yi konuk edecek. Grubun diğer maçında ise Lokomotv Moskova ile Porto Rusya'da karşı karşıya gelecek.