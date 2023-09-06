Marius Sumudica, Süper Lig'e geri döndü

Ülkemizde daha önce Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Marius Sumudica yeniden Türkiye'ye döndü.



MARİUS SUMUDİCA, GAZİANTEP'TE



Erdal Güneş ile yollarını ayıran Gaziantep FK eski teknik direktörü Marius Sumudica'yı resmen açıkladı.



İşte Gaziantep FK'nın yaptığı açıklama;



''Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktör Marius Sumudica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Marius Sumudica ve teknik heyeti, 7 Eylül Perşembe (yarın) günü Gaziantep'e gelerek yönetim kurulumuzla son görüşmeleri gerçekleştirecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.''



