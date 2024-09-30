Mario Balotelli'den sürpriz transfer görüşmesi!

Türkiye'de son olarak Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli, İspanya 3. Lig ekibi Intercity ile görüşüyor.

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Mario Balotelli'den sürpriz transfer görüşmesi!
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30 Eylül 2024 19:17
Son güncelleme 30 Eylül 2024 19:18
İtalyan futbolcu Mario Balotelli için sürpriz bir transfer iddiası geldi.

Sport'ta yer alan habere göre; Balotelli, İspanya 3. Lig ekibi Intercity ile görüşüyor.

YOĞUN BİR ÇABA VAR

Haberde İspanyol ekibinin 34 yaşındaki oyuncunun transferini tamamlamak için yoğun çaba sarf ettiği ifade edildi. 

Intercity'de 2023 yılında milli futbolcu Emre Çolak da forma giymişti.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Adana Demirspor'dan ayrılan 34 yaşındaki futbolcu, henüz hiçbir takımla anlaşmadı. 

Kariyeri boyunca Marsilya, Inter, Liverpool, Milan, Manchester City gibi takımlarda oynayan İtalyan yıldız, 495 maça çıktı ve 210 gol, 43 asist yaptı.

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