Marcelo, Beşiktaş için Lyon'dan izin istiyor

Beşiktaş ile anlaşmaya varan Marcelo, Lyon'dan kendisine kolaylık sağlanmasını istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Marcelo, Beşiktaş için Lyon'dan izin istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ağustos 2020 10:43
Beşiktaş'ın 2016 ve 2017 yıllarında yaşadığı şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Marcelo Guedes yeniden siyah-beyazlı formayı giymeyi çok istiyor. Öyle ki 33 yaşındaki stoper ve eşi, taraftarların sosyal medyadan yaptığı sevgi gösterilerine "Yakında birlikte olacağız" karşılığını veriyor. Marcelo, Beşiktaş'ın teklifini kabul etti ancak kulübü Lyon 1.5 milyon Euro'luk bonservis bedelini yeterli görmüyor.

VERİLEN TEKLİF UYGUN!

Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan Marcelo'nun bu konudaki tavrı net. Oyuncunun Lyon yetkilileriyle konuştuğu ve "Zaten seneye sözleşmem bitiyor. Para kazanmak istiyorsanız gelen teklifin uygun olduğunu düşünüyorum. Kolaylık ve anlayış gösterirseniz sevinirim" dediği belirtildi.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için