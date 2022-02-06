Marcao: 'Havayı değiştirmeye çalışacağız'

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası konuştu.



Mücadeleyi değerlendiren Marcao, "Bizim için zor bir maçtı. Burada 1 puan almak önemli olabilir. Şimdi dinlenmek için bir süremiz var. Bu süreyi değerlendirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Ligdeki kötü gidişatlarıyla ilgili gelen soru üzerine Brezilyalı stoper, "Benim gibi diğer tecrübeli Arda, Gomis gibi oyuncularla bu havayı değiştirmeye ve yardımcı olmaya çalışacağız." cevabını verdi ve sözlerini noktaladı.





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