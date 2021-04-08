Maracana Stadı'na Pele'nin adı verilmeyecek

Brezilya'daki dünyaca ünlü Maracana Stadı'na 80 yaşındaki futbol efsanesi Pele'nin adının verilmesine onay çıkmadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Maracana Stadı'na Pele'nin adı verilmeyecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Nisan 2021 21:07
Brezilya'daki dünyaca ünlü Maracana Stadı'na 80 yaşındaki futbol efsanesi Pele'nin adının verilmesine yönelik tasarı reddedildi.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Rio de Janeiro Eyalet Valisi Claudio Castro, stadın isminin "Kral Pele" olarak değiştirilmesine onay vermedi.

Rio de Janeiro Eyaleti Yasama Meclisi'nin geçen ay aldığı isim değişikliği kararı, Pele'nin Rio'da yaşamaması ve ömrünün çoğunu Sao Paulo'da geçirmesi nedeniyle tepki çekmişti.

1940'lı yıllarda stadın inşası için kampanya yürüten Brezilyalı gazeteci Mario Filho'nun ailesi de stadın resmi adı olan "Maracana - Jornalista Mario Filho"nun değiştirilmesine karşı çıkmıştı.

Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, kariyerinin 1000. golünü Maracana Stadı'nda atmıştı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.