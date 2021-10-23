Manolis Siopis: 'Savaştık ve kazandık!'

Trabzonspor'un Göztepe'yi 1-0 yendiği maçın 2. yarısında oyuna dahil olan Siopis açıklamalarda bulundu.



Maçı değerlendiren Yunan oyuncu, "Önemli bir maçtı. Bütün hafta boyunca, eğer bu maçı kazanmazsak Fenerbahçe galibiyetinin öneminin olmadığını söyledik. İlk yarı iyi değildik ama 2. yarı daha iyiydik. 2. topları aldık, 4-5 şans ürettik. Sonuna kadar savaşarak galibiyet elde ettik." dedi.



Türkçe konuşup konuşamadığı sorulan Siopis, "Türkçeyi şu anda çok iyi konuşamıyorum. Öğrenmeyi seviyorum, birkaç kelime biliyorum, daha iyi olacağım" ifadelerini kullandı.





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