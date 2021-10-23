Manolis Siopis: "Savaştık ve kazandık!"

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Manolis Siopis, Göztepe maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Manolis Siopis: 'Savaştık ve kazandık!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ekim 2021 21:43
Trabzonspor'un Göztepe'yi 1-0 yendiği maçın 2. yarısında oyuna dahil olan Siopis açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Yunan oyuncu, "Önemli bir maçtı. Bütün hafta boyunca, eğer bu maçı kazanmazsak Fenerbahçe galibiyetinin öneminin olmadığını söyledik. İlk yarı iyi değildik ama 2. yarı daha iyiydik. 2. topları aldık, 4-5 şans ürettik. Sonuna kadar savaşarak galibiyet elde ettik." dedi.

Türkçe konuşup konuşamadığı sorulan Siopis, "Türkçeyi şu anda çok iyi konuşamıyorum. Öğrenmeyi seviyorum, birkaç kelime biliyorum, daha iyi olacağım" ifadelerini kullandı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.