TFF 1. Ligi'nin 17. haftasında alt sıralardan kurtulma savaşı veren Manisaspor, sahasında konuk ettiği Balıkesirspor Baltok'u 3-1 mağlup etti.
Fatih Tekke'nin yönettiği Manisaspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Zahit Fındık, 73. dakikada Axel Meye ve 76'da Metin Yüksel kaydetti.
Bu sonucun ardından Manisaspor, puanını 11'e yükseltirken 17. sıradaki yerini korudu. Balıkesirspor ise 23 puan ile 8. sırada kaldı.
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Fatih Tekke'nin yönettiği Manisaspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Zahit Fındık, 73. dakikada Axel Meye ve 76'da Metin Yüksel kaydetti.
Bu sonucun ardından Manisaspor, puanını 11'e yükseltirken 17. sıradaki yerini korudu. Balıkesirspor ise 23 puan ile 8. sırada kaldı.
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