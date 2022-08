Manfred Schmid: 'Fenerbahçe'yi zorlayacağız'

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek Austria Wien takımının teknik direktörü Manfred Schmid, Fenerbahçe'yi olabildiğince zorlamaya çalışacaklarını söyledi.



Viyana'da maçın oynanacağı Viola Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Schmid, kulüpleri için çok önemli bir maça çıkacaklarını belirtti.



Takımdaki birçok oyuncunun kariyerlerinde zirve maçını yaşayacağını aktaran Schmid, "Heyecanımız dorukta. Kulübümüz için çok büyük bir maç. Çoğu oyuncu için büyük bir heyecan, kariyerlerinde zirve maçı olacak. Takım olarak iyi mücadele etmek istiyoruz. Fenerbahçe'yi olabildiğince zorlamayı hedefliyoruz. Kendimizi bu büyük rakibe karşı baskı altına almamak çok önemli. Maçta hızlı şekilde konsantrasyonu yakalayıp takım halinde planlarımızı ortaya koymamız lazım." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe gibi büyük bir camiayı ağırlamanın kendileri için büyük bir olay olduğunu anlatan Schmid, şöyle devam etti:



"İnanıyorum ki disiplinimizi sahaya yansıtırsak, sonucu olabildiği kadar uzatabilir ve beraberliği koruyabilirsek elimize fırsatlar gelecektir. Kalite olarak tartışmaya gerek yok. Fenerbahçe'nin kalitesi ortada, bir dünya devi buraya geldi. Elimizdeki sınırları zorlayarak bir mucizenin peşinde koşacağız. Takımımın kuvvetine inanıyorum. Fenerbahçe'yi zorlamak için herkesin kendi limitini aşması gerekiyor."



Sadece defans yapmayacaklarını ve futbol oynamayı da hedeflediklerini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Fenerbahçe'yi fazlasıyla inceledik. Slovacko maçında kendim sahadaydım, detaylıca inceledim. Almanya'da yardımcı antrenörken Türkiye'de çok fazla kontağım vardı. Bunların hepsini bilgi için kullandık. Tarkan Serbest ile görüşmemiz ise olmadı. Fenerbahçe'nin saldırgan ve atak oynayacağını bildiğimiz için kendi planımızı bu yönde hazırladık." değerlendirmesinde bulundu.



Taraftarlarına güvendiklerini ve 1 senedir statların müthiş bir kenetlenmenin olduğunu aktaran 51 yaşındaki çalıştırıcı, "Yarın kendi sahamızın deplasman olacağına inanmıyorum. Taraftarımız her zaman yanımızda. Deplasman maçı ise bizim için tarihi olacak. Öyle atmosferlere alışık değiliz. Orada tabiri yerindeyse bizi bir cehennem bekliyor. Oyuncularımızı buna hazırlamayı planlıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.



- Mühl: "Maçı iple çekiyoruz"



Takım kaptanı Lukas Mühl ise perşembe günü oynanacak mücadeleyi sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.



Fenerbahçe'nin çok teknik oyunculara sahip olduğunu aktaran 25 yaşındaki stoper, "Takımımızdaki her oyuncu çok heyecanlı. Yarınki maçı iple çekiyoruz. Fenerbahçe'nin bireysel teknik kapasitesi çok yüksek oyuncuları var. Bizim için efsane mücadele olacak diyebiliriz. Stat kapalı gişe, bu her zaman olmayan bir şey. Takım halinde Fenerbahçe'yi olabildiğince zorlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.



- Muhtemel 11



Austria Wien'in Fenerbahçe karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'i ise şöyle:



Christian Früchtl, Marvin Martins, Lukas Mühl, Lucas Galvao, Andreas Gruber, Matthias Braunöder, Dominik Fitz, Manfred Fischer, Florian Wustinger, Muharem Huskovic, Haris Tabakovic.









