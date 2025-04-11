Manchester United taraftarı Altay Bayındır'ı istiyor!

İngiltere Premier Lig'de 13. sırada bulunan Manchester United için sezonun en önemli hedefi UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak olarak görülüyor.



Avrupa arenasında Lyon ile çeyrek finalde karşılaşan United, Fransız ekibiyle deplasmanda 2-2 berabere kaldı.



Maç sonrası 2 hatalı gol yiyen Kırmızı Şeytanlar'ın kalecisi Andre Onana, taraftarların adeta gazabına uğradı. Kamerunlu kaleciye büyük tepki gösteren İngilizler, kaleyi Altay Bayındır'ın koruması gerektiğini ifade etti.



"AMORIM BUNU YAPMIYORSA APTALDIR"



X üzerinden teknik direktör Ruben Amorim'in kararlarını eleştiren United taraftarları,



"Eğer Altay haftaya 11'de başlamazsa Amorim'in bu kararı için ilk kez aptal olduğunu söyleyeceğim."



"Pazar günü Bayındır'ı kalede görmem gerekiyor, zaten sezonun bitmesine sadece 10 maç kaldı ve 13. sıradayız, Onana'dan daha kötü olamaz, bu imkânsız."



"Bayındır kalede Onana'dan daha ciddi bir insan gibi görünüyor. Rövanşta Bayındır maça ilk 11'de başlamazsa Manchester United turnuva dışında kalır."



"Bayındır'ın, kurtarılması gereken Kamerunlu su aygırından daha fazla aciliyeti var. Yani Onana 2 yıldır kötü. Ruben onu neden Bayındır ya da Wheaton'ın önünde tutuyor, aklım almıyor." şeklinde ifadelerde bulundu.