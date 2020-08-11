Manchester United, Kopenhag'ı zor geçti

Manchester United, normal süresi 0-0 biten maçta Kopenhag'ı uzatmalar sonucunda 1-0 mağlup etti ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Manchester United, Kopenhag'ı zor geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ağustos 2020 00:40
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Manchester United ile Kopenhag karşı karşıya geldi. Almanya'nın Köln şehrindeki RheinEnergie Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manchester United, 1-0'lık skorla kazandı.

Mücadelenin ilk yarısında Manchyester United, ikinci yarısında ise Kopenhag daha atak görünen taraftı ancak 90 dakika 0-0 sona erdi.

Uzatmalara giden maçta Manchester United, 94. dakikada penaltı kazandı. Topun başına gelen Bruno Fernandes, 90+5'te takımını öne geçiren golü attı.

Bu sonuçla birlikte Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nde adını son 4 takım arasına yazdırmayı başardı.

Manchester United'ın yarı finaldeki rakibi, Wolverhampton Wanderers ile Sevilla arasındaki mücadelenin galibi olacak.




SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için