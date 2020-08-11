UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Manchester United ile Kopenhag karşı karşıya geldi. Almanya'nın Köln şehrindeki RheinEnergie Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manchester United, 1-0'lık skorla kazandı.
Mücadelenin ilk yarısında Manchyester United, ikinci yarısında ise Kopenhag daha atak görünen taraftı ancak 90 dakika 0-0 sona erdi.
Uzatmalara giden maçta Manchester United, 94. dakikada penaltı kazandı. Topun başına gelen Bruno Fernandes, 90+5'te takımını öne geçiren golü attı.
Bu sonuçla birlikte Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nde adını son 4 takım arasına yazdırmayı başardı.
Manchester United'ın yarı finaldeki rakibi, Wolverhampton Wanderers ile Sevilla arasındaki mücadelenin galibi olacak.
Mücadelenin ilk yarısında Manchyester United, ikinci yarısında ise Kopenhag daha atak görünen taraftı ancak 90 dakika 0-0 sona erdi.
Uzatmalara giden maçta Manchester United, 94. dakikada penaltı kazandı. Topun başına gelen Bruno Fernandes, 90+5'te takımını öne geçiren golü attı.
Bu sonuçla birlikte Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nde adını son 4 takım arasına yazdırmayı başardı.
Manchester United'ın yarı finaldeki rakibi, Wolverhampton Wanderers ile Sevilla arasındaki mücadelenin galibi olacak.