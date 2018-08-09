Manchester United, Premier Lig için transferin son gününde stoper arayışlarını sürdürdüğü ancak üç girişiminin de kabul edilmediği belirtildi.İngiliz basınında yer alan haberlerde; Manchester United'ın önce Jerome Boateng için girişimlerde bulunduğu kaydedildi. Oyuncunun Jose Mourinho ile oynamak istemediği ve bu nedenle Paris Saint-Germain'e transfer olmayı tercih ettiği bilgisi verildi.Manchester United idarecilerinin bunun üzerine Leicester City ile temasa geçtiği ve 60-65 milyon Euro aralığında bir teklif sundukları ancak bu teklfiin de kabul edilmediği ifade edildi. Bunun üzerine Atletico Madrid'e Diego Godin için 25 milyon Euro bonservis öneren Manchester United, hemen ardından oyuncuya da net 9 milyon Euro maaş önerdi. Fakat, Godin bu transferi reddetti.Godin cephesinden olumlu cevap alamayan Manchester United, rotasını tekrar Harry Maguire'ye çevirdi. Maguire için yapılan 70 milyon Euro'luk son teklif de kabul edilmedi.Böylece, Manchester United'ın son gün 3 stoper için yaptığı 4 önemli teklif de reddedilmiş oldu.