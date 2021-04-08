UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında İspanyol ekibi Granada ile İngiliz temsilcisi Manchester United karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Manchester United oldu.Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Marcus Rashford ve 90. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes kaydetti.Granada, Fenerbahçe'deki eski isimlerinden Roberto Soldado maça 11'de başladı ve 87 dakika sahada kaldı.Manchester United'da forma giyen Galatasaray'ın eski isimlerinden Alex Telles, 46. dakikada Luke Shaw'ın yerine oyuna dahil oldu.Karşılaşmanın ilk yarısında çıplak bir kişi sahaya girdi. Güvenlik güçleri bu kişiyi sahadan çıkardı ve oyun kaldığı yerden devam etti.Manchester United'ın deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşı 15 Nisan'da İngiltere'de oynanacak.