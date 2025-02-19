Manchester United'da Ruben Amorim'e olan güven bitti

Manchester United, Ruben Amorim'in yerine yeni teknik direktör arayışına geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Manchester United'da Ruben Amorim'e olan güven bitti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Şubat 2025 21:17
Tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Manchester United'da beklenmedik bir gelişme yaşandı.

YOLLAR AYRILABİLİR

Mirror'un haberine göre; Manchester United, bu sezon göreve getirdiği teknik direktör Ruben Amorim'e olan güvenini yitirdi ve yeni bir teknik direktör arayışına geçti.

Habere göre; kulübün iyiliği için Ruben Amorim de takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

İKİ ADAY BELİRLENDİ

Öte yandan Fichajes'in haberine göre; Manchester United, Amorim ile yollarını ayırması halinde takımın başına Zinedine Zidane veya Mauricio Pochettino'yu getirmek istiyor.

BONSERVİSLE GELDİ

11 Kasım 2024 tarihinide Sporting Lizbon'dan 11 milyon euro bonservis bedeli ödenerek takımın başına getirilen 40 yaşındaki Ruben Amorim, Manchester United'ın başında çıktığı 21 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 yenilgi elde etti.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery