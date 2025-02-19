Manchester United'da Ruben Amorim'e olan güven bitti

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Manchester United'da beklenmedik bir gelişme yaşandı.



YOLLAR AYRILABİLİR



Mirror'un haberine göre; Manchester United, bu sezon göreve getirdiği teknik direktör Ruben Amorim'e olan güvenini yitirdi ve yeni bir teknik direktör arayışına geçti.



Habere göre; kulübün iyiliği için Ruben Amorim de takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.



İKİ ADAY BELİRLENDİ



Öte yandan Fichajes'in haberine göre; Manchester United, Amorim ile yollarını ayırması halinde takımın başına Zinedine Zidane veya Mauricio Pochettino'yu getirmek istiyor.



BONSERVİSLE GELDİ



11 Kasım 2024 tarihinide Sporting Lizbon'dan 11 milyon euro bonservis bedeli ödenerek takımın başına getirilen 40 yaşındaki Ruben Amorim, Manchester United'ın başında çıktığı 21 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 yenilgi elde etti.