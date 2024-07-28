Manchester United'da McTominay kararı

Manchester United, İskoç orta saha oyuncusu Scott McTominay'ı takımda tutmak istiyor.



İngiliz basınında yer alan habere göre, Manchester United, Tominay'ın sözleşmesinde yer alan uzatma opsiyonunu kullanmaya karar verdi.



Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, McTominay için geçtiğimiz haftalarda, "Eğer bir sezonda 10 gol atar ve milli takımda da çok iyi bir performans gösterirseniz ilgi olması normaldir. McTominay'i tutmak istiyoruz çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu. Geçen sezon bize neler katabileceğini gösterdi." şeklinde konuşmuştu.



27 yaşındaki futbolcunun Manchester United ile mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.



Manchester United altyapısından yetişen Scott McTominay, İngiliz ekibinde çıktığı 252 maçta 29 gol attı ve 8 asist yaptı.





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